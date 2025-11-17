La Delegación Presidencial de Chile confirmó que la ceremonia oficial de apertura del Paso Internacional de Agua Negra se realizará el miércoles 26 de noviembre, dando inicio a una nueva temporada de tránsito entre la provincia de San Juan y la Región de Coquimbo.

Según Región Binacional, la habilitación del Paso de Agua Negra, que permanece cerrada desde el 23 de mayo, marcará el comienzo de la temporada 2025-2026, permitiendo nuevamente el movimiento turístico entre Argentina y Chile y consolidando este corredor como un punto estratégico para el intercambio comercial y la vinculación binacional.

En las últimas semanas, autoridades de ambos países avanzaron en la coordinación operativa para garantizar un tránsito seguro desde el día de la apertura. Se están definiendo detalles relacionados con controles, horarios y protocolos de circulación, y se espera que en los próximos días se difunda información complementaria para quienes planeen utilizar el corredor.

Desde el gobierno provincial, la ministra de Gobierno, Laura Palma, había anticipado que la reapertura se concretaría a fines de noviembre. Además, destacó los trabajos de mantenimiento ejecutados por Vialidad Nacional en el trazado de alta montaña, con el apoyo de Vialidad Provincial en los tramos donde se requirió mayor asistencia de maquinaria.

En el lado chileno, el Ministerio de Obras Públicas informó que la ruta y el complejo fronterizo ya están en condiciones de operar. Se ampliaron los espacios de descanso del personal, se reforzó el sistema eléctrico y se incorporó conectividad satelital mediante Starlink Móvil, destinada a asegurar las comunicaciones en sectores históricamente críticos.

Región Binacional continuará actualizando toda la información oficial vinculada a la temporada 2025-2026 del Paso de Agua Negra, incluyendo requisitos, horarios y el estado general del corredor cordillerano.

Expectativas para la temporada 2025-2026

La confirmación de la apertura del Paso de Agua Negra reactivó las expectativas a ambos lados de la cordillera. Durante la última temporada, por el camino fronterizo transitaron más de 62.000 personas, la cifra más alta de los últimos años.