Los ADRs retroceden hasta 6,1%, al tiempo que el S&P Merval cayó y perforó los 2.000 puntos en dólares. Así, la bolsa corta con el tono positivo con el que terminó la semana pasada tras el anuncio del acuerdo comercial entre Argentina y EEUU.

El índice S&P Merval bajó 2,3% hasta los 2.926.870,5 puntos, mientras que medido en dólares, el índice bursátil retrocede 2,4% este lunes hasta los 1.969,20 puntos.

Las acciones locales cerraron con mayoría de retrocesos, encabezadas por Grupo Supervielle (-5,5%); Edenor (-5,1%); Banco Macro (-4,6%). A contramano, Transener trepa 2,1% y Transportadora de Gas del Sur lo hizo 4%.

El viernes, el panel líder de la bolsa había saltado 3,8% luego de la confirmación de la firma del marco para avanzar en un acuerdo comercial con EEUU. Fuentes del mercado remarcaron que el índice encontró cierto respiro en torno a la franja de los 2.000 puntos luego de lo que fue el rally poselectoral.

ADRs y bonos

En tanto, en Nueva York los ADRs caen hasta 6,1% de la mano de Edenor, seguido por Grupo Supervielle (-5,1%), y Banco Macro (-3,5%). En contraste, Cresud sube 0,9% e IRSA lo hace 0,4%.

Los bonos Globales, emitidos bajo jurisdicción extranjera, operan con bajas generalizadas de hasta el 0,3% de la mano de Global 2046. En cambio, los Bonares, que se rigen por la legislación argentina, cotizan con disparidad.

Fuente: Ámbito