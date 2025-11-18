Personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 9ª realizó este lunes dos allanamientos en el interior del barrio Guayamas, en el departamento Caucete, como parte de una causa por robo que se investiga desde hace varias semanas. Los operativos se efectuaron bajo la supervisión del ayudante fiscal doctor Rodrigo Lafont, quien acompañó al personal policial durante toda la medida judicial, donde además era buscado un sujeto vinculado a hechos delictivos.

La Brigada de Investigaciones de la Comisaría de Caucete estableció el paradero de los rodados.

Según fuentes de la unidad fiscal interviniente, en los domicilios allanados se procedió al secuestro de ocho bicicletas, todas sin documentación que acreditara la propiedad de quienes las tenían en su poder. Los efectivos indicaron que la falta de papeles generó sospechas sobre el origen de los rodados, por lo que fueron trasladados a sede policial para su correspondiente verificación.

Publicidad

La mayoría de las bicicletas tenían los números del cuadro limados.

Los rodados presentaban adulteraciones y la mayoría de los casos los números del cuadro habían sido limados lo que confirma el raid delictivo y la presunción de que las bicicletas son robadas.

Además, durante el procedimiento se incautaron tres bolsones de medias, mercadería que estaría vinculada a un robo ocurrido semanas atrás en la misma jurisdicción. Los elementos serán peritados para determinar si coinciden con lo denunciado por las víctimas del hecho.

Publicidad

algunos rodados presentaban adulteraciones en sus partes originales.

A pesar de los allanamientos, el acusado no fue localizado en ninguno de los domicilios señalados y continúa prófugo. Desde la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad informaron que la investigación seguirá en curso hasta dar con el principal sospechoso.

Ninguna de las bicicletas tenía documentación que acredite propiedad.

Mientras tanto, desde la Comisaría 9ª solicitaron públicamente que las personas que hayan sido víctimas del robo de bicicletas se acerquen a la dependencia para reconocer los rodados secuestrados y avanzar con la restitución correspondiente.