Un comercio de Rawson lanzó una búsqueda laboral destinada a sumar personal part time a su equipo. La convocatoria detalla que el local necesita incorporar a alguien para realizar atención al cliente, manejo de redes sociales y tareas de cobranza.

Además de las funciones principales, el aviso destaca algunos requisitos vinculados al perfil buscado: buena predisposición, buena presencia y actitud para realizar fotos y videos, una habilidad cada vez más valorada por los comercios que utilizan redes para impulsar sus ventas.

El local, llamado regalado indumentaria, informó que los postulantes deben enviar su currículum vitae al número 2645 403712, donde se centralizará la recepción de solicitudes.

La búsqueda se presenta como una oportunidad para quienes cuentan con manejo básico de redes sociales y buscan un empleo de media jornada dentro del departamento Rawson.