El caso Fernando Báez Sosa volvió a ocupar un lugar central en la conversación pública a partir del estreno en Netflix de 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, el documental que rápidamente se ubicó como el más visto de la plataforma. La producción reactivó el interés y las emociones en torno al crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, y también generó interrogantes sobre algunas figuras que no aparecen en pantalla, como Silvino Báez (padre del joven asesinado) y Julieta Rossi, quien era la novia de Fernando al momento del homicidio.

Rossi, que entonces tenía 17 años, acompañó a la familia Báez Sosa en las marchas y manifestaciones que se realizaron durante los primeros meses tras el crimen, pero con el tiempo decidió tomar distancia de la exposición mediática y de todo lo referido al proceso judicial. Según allegados, el impacto emocional que le generó la pérdida de su novio la llevó a refugiarse en su entorno más íntimo y a evitar participar de audiencias o instancias públicas del expediente.

Esa decisión marcó un nuevo rumbo en su vida personal y profesional. Con el paso del tiempo, Julieta impulsó su formación artística y realizó viajes al exterior que consolidaron su camino dentro de la danza, disciplina a la que se dedica desde muy joven. Hoy, con 23 años, trabaja como profesora en La Estación de Danza, un estudio con dos sedes en la Ciudad de Buenos Aires, según consta en su actividad en redes sociales.

Además de dar clases, forma parte de equipos profesionales de baile y ha acompañado a distintos artistas en presentaciones y shows en vivo, enfocándose en el desarrollo de una carrera que creció de forma sostenida mientras se mantuvo alejada de la agenda mediática del caso Báez Sosa.

El documental de Netflix volvió a traer su nombre a la conversación pública, pero Rossi continúa preservando su bajo perfil y concentrada en su vida laboral dentro del mundo de la danza.