La crisis deportiva que atraviesa San Martín sumó este lunes un nuevo capítulo decisivo: Leandro Romagnoli dejó de ser el entrenador luego de consumarse el descenso a la Primera B. La noticia fue confirmada a DIARIO HUARPE por Pablo Slavutsky, vicepresidente del club.

Romagnoli había asumido con la expectativa de imprimirle un estilo ofensivo al equipo y recuperar la identidad competitiva que durante años caracterizó a San Martín. Sin embargo, los números no lo acompañaron y el equipo no logró salir de la zona baja. Con la derrota ante Aldosivi y la imposibilidad de sostener la categoría, su continuidad quedó rápidamente en duda.

La renuncia abre ahora un proceso de reestructuración profunda en el club. La Comisión Directiva deberá designar un nuevo cuerpo técnico que encare el desafío de regresar a la categoría más alta del fútbol argentino y ordenar un plantel golpeado en lo anímico y con varios contratos en revisión. Para los hinchas, que expresaron su dolor y enojo en redes sociales durante todo el fin de semana, la salida del entrenador marca el fin de una etapa que no logró cumplir las expectativas.

Mientras tanto, desde la institución aún no se difundió un comunicado oficial, pero se espera que en las próximas horas el club detalle los pasos a seguir. El objetivo inmediato será definir el perfil del entrenador que buscará llevar adelante un proyecto a largo plazo, con la misión de devolver a San Martín al lugar que sus simpatizantes sienten que merece.