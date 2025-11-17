Un incendio forestal desatado este viernes alrededor de las 17:30 en Calle 7 y Maurín, en Pocito, generó alarma al avanzar rápidamente hacia una vivienda ubicada frente al Estadio del Bicentenario. Los bomberos voluntarios de Pocito fueron los primeros en llegar al lugar, tras recibir el alerta por parte de los vecinos, y trabajaron intensamente para evitar que el fuego alcanzara la casa.

Según informaron, la propia familia que reside en la zona contuvo las llamas en un primer momento, mientras los mayores evacuaban a los menores que se encontraban en la vivienda. La rápida propagación del incendio complicó la situación hasta la llegada de las dotaciones de bomberos.

Minutos después se sumó personal de Bomberos de la Policía de Rawson, y en conjunto lograron controlar el fuego en aproximadamente una hora y media. No se registraron víctimas ni daños materiales de importancia, gracias al rápido accionar de los equipos y a la evacuación preventiva realizada por la familia.

Las primeras versiones recogidas por los bomberos apuntan a que el incendio habría sido iniciado por cuida coches que suelen ubicarse en esa zona y que, según manifestaron vecinos, queman basura y malezas para “limpiar” y generar espacios de estacionamiento provisorios. La práctica suele intensificarse en la previa de la Fiesta Nacional del Sol, cuyo predio este año estará ubicado a pocos metros, entre el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.