San Juan volvió a ser noticia, pero esta vez por un motivo que mezcla humor, rock y un toque de locura. Todo empezó con un video viral que rápidamente cruzó fronteras y llegó hasta canales de streaming nacionales, como “Esto es Blender”, conducido por Guille Andino, y el youtuber Damián Cuk.

En un momento del programa, Cuk presentó el video y no pudo contener la risa: “Es como el de los negros del Covid, (que fueron muy virales) pero nacional. Estos tipos se pasearon por todo San Juan y la gente decía: ‘¿Qué pasa? ¿Quién murió?’”, narró mientras se reproducían las imágenes. Lo que parecía un funeral improvisado resultó ser una ingeniosa campaña publicitaria.

"Se van a caer de culo, eh. Miren quién estaba dentro”, bromeó Cuk mientras mostraba la revelación final. Dentro del cajón que recorría la ciudad sanjuanina, estaba Carlos “Tuti” García, el cantante de la reconocida banda de rock La Oveja Negra y Los García. La sorpresa desató carcajadas, ya que desde el féretro Tuti dijo: “Para vos que me decís que no tengo donde caer muerto. ¿Dónde van las manos? Acá”, señalando sus partes íntimas.

El video no solo sorprendió a los transeúntes de San Juan, sino también a los espectadores a nivel nacional, que se encontraron con un guiño picaresco de la banda para promocionar su próximo disco. La combinación de humor, teatro callejero y marketing musical convirtió al clip en un fenómeno viral.

Carlos “Tuti” García, quien simuló ser velado en el ataúd, se ganó los aplausos y la risa de todos. Así se volvió viral el anuncio de su nuevo disco, que aún no está disponible en plataformas como Spotify, manteniendo la expectativa en alto.