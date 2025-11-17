Con la llegada del calor, también se empiezan a asomar esas oportunidades ideales para escapadas cortas antes de las vacaciones de verano. Este año, el feriado largo de noviembre se extiende desde el viernes 21 hasta el lunes 24, gracias a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que se celebra originalmente el 20 de noviembre, pero que en 2025 se traslada al viernes 21 y se complementa con un día no laborable con fines turísticos, generando, así, un fin de semana XXL de 4 días.

Según Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones, algunas de ellas se anticipan y comienzan a verse ya que un 81% de los argentinos justificaría reservar una escapada simplemente porque ha trabajado mucho y se lo merece. Desde objetivos de bienestar hasta la última compra de ropa, o simplemente sobrevivir a una semana difícil, viajar se trata de celebrar lo que es importante para cada persona, sea cual sea el motivo por lo cual los fines de semana largos son súper bienvenidos.

“Los viajes siempre fueron personales. Y los argentinos, fieles a su esencia, rechazan las convenciones para entregarse a pasiones que sienten distintivas y profundamente propias. Desde pruebas de compatibilidad llenas de adrenalina, hasta desvíos místicos o estadías en casas futuristas, cada viaje se transforma en una declaración audaz de identidad: esto soy, esto quiero, esto amo, esto elijo hacer”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Este tipo de feriados suelen estar pensados para fomentar el turismo interno, así que muchas ciudades y destinos del país aprovechan para ofrecer actividades especiales y promociones. En ese marco, Booking.com, identificó cuáles son los destinos más buscados por los argentinos del 21 al 24 de noviembre:

Mar del Plata

Ciudad de Buenos Aires

Río de Janeiro

San Carlos de Bariloche

Puerto Iguazú

Los destinos bonaerenses más buscados para el fin de semana largo comprendido entre el 21 y el 24 de noviembre de 2025.

Mar del Plata

Tandil

Cariló

Mar de las Pampas

Tigre

Los cinco destinos mendocinos más buscados (para el fin de semana largo comprendido entre el 21 y el 24 de noviembre):

Ciudad de Mendoza

San Rafael

Luján de Cuyo

Potrerillos

Chacras de Coria

Los cinco destinos cordobeses más buscados (para el fin de semana largo comprendido entre el 21 y el 24 de noviembre):