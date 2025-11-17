Sergio Massa reunirá este jueves al Frente Renovador en un encuentro que convocará a jefes comunales, legisladores nacionales y provinciales. El objetivo es reagrupar al partido y definir una propuesta alternativa a las reformas laboral, impositiva y penal que impulsa Javier Milei en el Congreso.

El encuentro se centrará en mantener la unidad del peronismo y dotar de contenido político al Frente Renovador de cara a los próximos debates legislativos y electorales. Desde el partido explicaron que la reunión servirá para escuchar distintas posturas, hacer un balance de fin de año y diseñar un plan que responda a las expectativas de la sociedad, más allá de solo frenar a Milei.

Publicidad

Dirigentes como Diego Giuliano, Alexis Guerrera, Valeria Arata y Guillermo Michel participarán del encuentro en la Fundación Encuentro, donde Massa busca articular un plan de reformas progresivas. Entre los puntos a debatir figuran la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y la definición de medidas laborales y fiscales que busquen mayor equidad.

Desde el Frente Renovador remarcan que cualquier división dentro del peronismo beneficia a Milei. Por eso, la estrategia busca contener a todos los sectores y ampliar las fronteras electorales del partido, al tiempo que se renueva la dirigencia y se fortalece la presencia del Frente Renovador a nivel nacional.

Publicidad

Massa priorizó en los últimos meses la unidad del peronismo y la consolidación del Frente Renovador en las listas, mientras continuó con actividades académicas y profesionales, aportando al debate público desde la Fundación Encuentro. La reunión de este jueves será clave para fijar la estrategia partidaria y presentar alternativas concretas frente a las iniciativas legislativas de La Libertad Avanza.