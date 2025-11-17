Un violento temporal azota a la Patagonia y provoca serios daños en Santa Cruz, donde tres barcos pertenecientes a la Flota Amarilla se hundieron en el puerto de Caleta Paula, al sur de Caleta Olivia. La provincia se encuentra bajo alerta naranja por vientos extremos, lo que llevó al Gobierno local a suspender las clases y limitar servicios esenciales.

Las ráfagas, que superaron los 120 kilómetros por hora, generaron un intenso oleaje que terminó por hundir las embarcaciones Yakisa, Barracuda y Alborada en cuestión de minutos. Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo los barcos desaparecen bajo el agua mientras las olas golpean con fuerza la estructura portuaria.

Las autoridades provinciales informaron que, debido a las condiciones climáticas, el personal de Prefectura Naval no pudo intervenir para evitar el hundimiento. Sin embargo, confirmaron que no hubo personas heridas y que toda la tripulación se encontraba fuera de riesgo al momento del incidente.

Una vez que cese la alerta, el personal portuario evaluará la posibilidad de recuperar y reflotar las embarcaciones afectadas. Mientras tanto, continúan las restricciones en la zona costera y se mantiene el monitoreo constante ante la persistencia del temporal que también afecta a otras provincias patagónicas.