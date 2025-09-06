Franco Colapinto mostró una mejora en su rendimiento durante la clasificación en Monza y marcó su mejor tiempo del fin de semana en 1:19.992. El registro lo ubicó en el puesto 18 de la grilla, por delante de su compañero Pierre Gasly, que cerró con 1:20.103, a 0.111 segundos del argentino.

Pese al progreso, los Alpine no pudieron pelear por avanzar a la Q2 y quedaron eliminados en la primera tanda. Solo superaron a Liam Lawson, que terminó último con 1:20.279. La diferencia fue mínima: Colapinto quedó a 0.155 de Alex Albon, quien con su Williams fue el último en ingresar al siguiente corte con 1:19.837.

Publicidad

La sesión de clasificación reflejó la paridad: entre el mejor tiempo de George Russell (1:19.414) y el más lento de Lawson hubo apenas 0.865 segundos de diferencia. En los primeros giros, Colapinto y Gasly solo lograron ser más veloces que Esteban Ocon, Lance Stroll y Ollie Bearman, mientras que McLaren dominó la tanda con Lando Norris (1:19.611) y Oscar Piastri (1:19.711).

El corredor argentino buscará ratificar su adaptación en la próxima instancia de clasificación, que se correrá este sábado 8 de septiembre desde las 11:00 en Argentina (16:00 en Italia). La carrera principal del Gran Premio de Italia se disputará el domingo 9 de septiembre a las 10:00 (hora argentina) / 15:00 (hora local), a 53 vueltas.

Publicidad

Los fanáticos podrán seguir toda la acción a través de la plataforma Disney+.