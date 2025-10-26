Franco Colapinto en el GP de México de F1: largará último y busca remontar con Alpine

Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine largará desde el último lugar en el Gran Premio de México, la 20ª fecha del campeonato mundial, luego de un error en la clasificación que lo dejó sin chances de avanzar. A pesar del contratiempo, el bonaerense confía en su ritmo de carrera para intentar escalar posiciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El pilarense había comenzado el fin de semana con muy buenas sensaciones. En las Prácticas Libres 1, Colapinto se ubicó noveno, a apenas 0.951 segundos del líder, Charles Leclerc. En esa tanda, su compañero Pierre Gasly no participó, ya que fue reemplazado por el piloto reserva Paul Aron, quien finalizó 15°.

Publicidad

En la segunda práctica del viernes, ya con la parrilla habitual, el mejor registro fue para Max Verstappen (1:18.721). En un trazado que presentó una notable baja de temperatura, Colapinto no pudo repetir su rendimiento inicial y terminó 18°, aunque superó a Gasly por medio segundo.

Durante la tercera y última práctica libre, el argentino finalizó en la anteúltima posición, a 1.948 segundos del más rápido, Lando Norris. Finalmente, en la clasificación, un pequeño fallo en la Curva 3 lo dejó sin opciones, relegándolo al último lugar. Su compañero de equipo tampoco logró avanzar a la Q2 y largará 18°. La pole position fue para Norris (1:15.586), seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que Max Verstappen partirá desde la quinta posición y Oscar Piastri lo hará octavo.

Publicidad

Dónde ver el GP de México de F1 en Argentina:

Fox Sports: canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow

DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD)

Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD)

Streaming: Plan Premium de Disney+ (plataforma ESPN), disponible por $18.399 final por mes

El piloto argentino buscará aprovechar cualquier oportunidad para avanzar en el clasificador y continuar sumando experiencia en su primera temporada dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.