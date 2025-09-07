El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la decimoséptima posición en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, celebrado en el Autodromo Nazionale di Monza. Su desempeño estuvo marcado por las limitaciones inherentes del monoplaza Alpine, un factor determinante que condicionó el resultado final a pesar de una actuación consistente por parte del novato.

La carrera fue dominada por Max Verstappen de Red Bull, quien se impuso desde la primera vuelta. El podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren, tras una orden de equipo que obligó al australiano a ceder la posición a Norris después de un problema en los pits del británico.

Desde su salida desde la decimoséptima posición en la grilla, Colapinto se enfrentó a una ardua tarea. En las primeras vueltas, logró mantener un ritmo constante y se involucró en duelos cerrados, como el sostenido con Isack Hadjar de Racing Bulls. Sin embargo, la falta de rendimiento del Alpine se hizo evidente frente a rivales con vehículos más competitivos, lo que eventualmente le costó posiciones.

La estrategia de carrera para el argentino consistió en un primer stint prolongado de 34 vueltas con neumáticos medios, una de las paradas más tardías del grid. Esta maniobra buscaba capitalizar un posible safety car o ganar posiciones mediante una estrategia alternativa. No obstante, al reincorporarse a la pista, lo hizo en la parte final del grupo, ya con los neumáticos duros y lejos de los puntos.

Una vez en la pista con el compuesto duro, Colapinto mantuvo un ritmo de carrera constante y manejable hasta la bandera a cuadros, pero sin posibilidad de avanzar significativamente entre sus rivales. Fue superado en las etapas finales por Pierre Gasly, su compañero de equipo, quien con neumáticos más frescos y un monoplaza con el mismo rendimiento limitado, logró adelantarlo antes de la variante Ascari.