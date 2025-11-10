Tres años después de su última conducción en la televisión abierta, Moria Casán regresó con todo. La One estrenó un magazine en Canal 13 que tiene lo necesario para liderar la franja. El ciclo se llama La mañana con Moria.

La expectativa del debut sumada a los contenidos propuestos en el inicio tuvieron un buen impacto en el público.

Para el primer programa, hubo temas fuertes como la crisis de Marcelo Tinelli, una charla con Soledad Aquino y la nueva medida cautelar de Wanda Nara. Además, hubo humor y picardía con Graciela Alfano, quien fue la invitada del día.

El ciclo de Moria Casán comenzó con una base de 1.9 puntos y trepó hasta los 3.2 puntos, aunque hubo picos más altos.

Con estos números, Moria quedó en segundo lugar, pero se ubicó bien cerca de A la Barbarossa, el programa que lideró la mañana con 4 puntos.

La conductora aclaró que su intención es tocar temas 'light' para entretener a la gente. Según Moria, ella busca evitar los temas policiales y de actualidad, ya que "Para tocar policiales está el noticiero". En cambio, prefiere hacer "otras cosas más livianas".