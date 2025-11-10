Valentina Cervantes rompió el silencio sobre Wanda Nara: "Nunca"

Después de semanas de rumores y especulaciones, Valentina Cervantes decidió ponerle fin a las versiones que vinculaban su salida de MasterChef Celebrity con un supuesto conflicto con Wanda Nara. La pareja de Enzo Fernández fue invitada a A la Barbarossa (Telefe), donde aclaró los motivos reales de su decisión y desmintió rotundamente que el escándalo con la conductora haya tenido algo que ver.

"No fue por eso la salida, nunca sería por eso. No fue real, por lo menos yo no me enteré de nada", expresó Cervantes con serenidad, en referencia a los comentarios que aseguraban que Wanda le habría enviado mensajes privados a Enzo Fernández.

Valentina explicó que su salida del programa fue una decisión familiar y contractual. Detalló que es verdad que se va, ya que su hija Olivia está escolarizada en Inglaterra. Además, su hija estuvo viviendo sola con su papá como un mes, y como Enzo tiene una agenda muy ocupada, su nena "se tenía que quedar con la niñera, pero no está acostumbrada".

Respecto a los rumores, la influencer sostuvo que no afectaron su relación de pareja. Comentó que habló con Enzo y él le dijo que no, y que eso es lo que ella sabe. Añadió con humor: "Pudo haber pasado, pero tengo el ‘no’ seguro”, dejando entrever que confía plenamente en su pareja.

Valentina remarcó que nunca tuvo ni tiene relación personal con Wanda Nara, ni tuvo la necesidad de hablar con ella por privado. Explicó que "nunca me la cruzo", aunque las hijas de Wanda sí se juntan con su hija, pero "Wanda está muy ocupada siempre”.

La decisión de abandonar el ciclo por parte de Valentina Cervantes ya estaba pactada desde hace semanas, formando parte de un acuerdo contractual previo. Por su parte, Wanda Nara también se refirió a la polémica y negó cualquier tipo de conflicto, asegurando que todo fue un invento mediático. Incluso, la mediática le aclaró a Valentina en medio del programa que los rumores eran falsos.

De esta manera, Valentina Cervantes se despidió de MasterChef Celebrity, dejando en claro que su relación con Wanda Nara es cordial, aunque distante, y que su prioridad sigue siendo su familia. Concluyó: “Enzo me extraña y a los cuatro nos encanta estar juntos".