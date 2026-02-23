Wanda Nara ha construido una imagen pública donde el detalle y la prolijidad son sellos personales, trasladando su estilo de Milán a Buenos Aires. Su enfoque no requiere grandes producciones, sino productos estratégicos para estar siempre lista para una foto improvisada.

Entre los esenciales destaca el bálsamo con ácido hialurónico o vitamina E, considerado el "comodín que nunca falla", que sirve para hidratar o revitalizar el labial. También se sugiere un corrector cremoso fácil de difuminar con los dedos para ojeras o imperfecciones, bajo la premisa de que "menos es más".

Publicidad

El rubor en crema en tonos durazno o rosado, que se aplica sin brocha para dar un efecto saludable, y un mini cepillo para controlar el frizz o acomodar el flequillo completan el kit, especialmente si se usa con aceite capilar o spray anti frizz.

Para cerrar el look con actitud, una fragancia travel en puntos de pulso como muñecas y cuello renueva la presencia.