El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol tiene dos líderes firmes: Atenas y Unión de Villa Krause. Con tres partidos jugados y tres ganados, ambos equipos mantienen puntaje ideal y se consolidan en lo más alto de la tabla tras disputarse la tercera fecha.

Unión logró una trabajada victoria por 3 a 2 frente a Sportivo Peñarol. Kevin Frías, Nicolás Jorquera y Axel Varela marcaron para el Azul, mientras que Ramiro Sisterna y Facundo García descontaron para el Bohemio en un encuentro intenso y cambiante.

Por su parte, Atenas se impuso 2 a 1 ante Carpintería. Julián Sánchez abrió el marcador para la visita, pero Cristian García y Eduardo Bronvale dieron vuelta el resultado para el Mirasol, que también suma nueve puntos en tres presentaciones.

De cerca los siguen Colón Junior, que goleó 4 a 0 a Villa Ibáñez; López Peláez, que también mostró contundencia ante Trinidad; Sportivo Desamparados, que igualó sin goles frente a San Lorenzo de Ullum; y Minero, que derrotó 3 a 1 a Defensores de Argentinos. Todos ellos suman siete unidades y se mantienen al acecho.

Con la tabla al rojo vivo y dos líderes invictos, el Apertura promete una lucha cerrada en las próximas jornadas. La programación de la cuarta fecha se dará a conocer este lunes, cuando se reúna el Consejo Directivo de la Liga Sanjuanina.