Bad Bunny ignoró a Wanda Nara en River: el video viral del ninguneo

Wanda Nara asistió como invitada especial a "La Casita de Bad Bunny" durante uno de los tres shows multitudinarios que el artista brindó en el estadio de River. Sin embargo, el sábado 21 de febrero de 2026 se filtró un video que muestra a la mediática intentando captar la atención del cantante sin éxito.

A pesar de estar en un sector exclusivo sobre el escenario, Nara pasó totalmente desapercibida mientras actuaba como una fanática más, buscando un guiño o una foto que nunca llegó.

Lo que más llamó la atención de las imágenes fue que el artista se mostró afectuoso con otras fanáticas situadas a centímetros de la empresaria, pero la ignoró sistemáticamente a ella.

El video, que rápidamente se volvió viral, generó una ola de burlas y especulaciones sobre si realmente existía un vínculo previo, en un contexto donde el cantante dejó Argentina tras agotar sus presentaciones con un operativo extremo y una partida secreta en Ezeiza que incluyó una inesperada referencia a Messi.

En las redes sociales, los usuarios reaccionaron con dureza ante la situación. El video original rezaba: “Acá vemos como Wanda le pide una foto y ni bola”. Otras críticas señalaron: “Cuando chocas con la realidad y no con inventos. Se supone que Bad Bunny la invito personalmente, la mencionó, la miró todo el tiempo y acá se puede ver que el tipo no la registraba. Incluso choca las manos con las pibas de al lado y a ella la ignora”.

También se leyeron comentarios como: “Ni por lástima la miró y eso que es generoso, eh”, “Humillada en público por Bad”, “Ni la registra, para mí que se coló” y “No se podía llevar celular, ¿Por qué ella tenía?”.