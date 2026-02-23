Valle Fértil lanza descuentos en alojamiento, gastronomía y aventura hasta julio

Valle Fértil redobla su apuesta turística con una propuesta que pone en primer plano a sus prestadores y multiplica las experiencias para quienes elijan el departamento como destino. Con beneficios concretos en alojamiento, gastronomía, excursiones y actividades, el programa Promover Valle Fértil invita a descubrir el corazón del este sanjuanino con descuentos reales y propuestas pensadas por quienes conocen el territorio mejor que nadie: sus emprendedores.

La iniciativa, impulsada junto al Parque Provincial Ischigualasto, estará vigente hasta el 31 de julio y busca fortalecer el movimiento turístico a través de una red de comercios, complejos, cabañas, hosterías, agencias y propuestas gastronómicas que ofrecen promociones exclusivas para quienes gestionen la tarjeta gratuita del programa.

Publicidad

Beneficios para todos los gustos

Desde un 2x1 en tragos en Dale Bar, descuentos especiales en propuestas gastronómicas como Chiringuito de Valdez, Bodegón Las Pircas o Amichas Cafetería, hasta promociones en productos regionales como los alfajores artesanales de Nativo Algarroba y Frutos de Mi Tierra, la oferta invita a saborear Valle Fértil con precios diferenciales. La variedad de opciones permite recorrer los sabores típicos de la región a precios más accesibles.

En alojamiento, la oferta es amplia y contempla todos los perfiles de viajeros. Los turistas pueden acceder a promociones como 3x2, 4x3, 5x4, así como descuentos del 10, 15 o 20 por ciento según la cantidad de noches contratadas. Se suman cabañas, hoteles, hosterías, complejos y fincas rurales que transforman la estadía en una experiencia más accesible y prolongada. Muchos establecimientos incluso agregan beneficios extra como degustaciones de productos regionales o visitas guiadas, enriqueciendo la experiencia del visitante.

Publicidad

La aventura también tiene su lugar destacado en el programa. Cabalgatas, visitas a la Cascada de Astica, senderismo, kayak, hidropedales, astroturismo, city tours y propuestas de turismo extremo forman parte del catálogo de actividades con descuentos por grupo, promociones especiales y beneficios exclusivos. De esta manera, quienes buscan emociones fuertes o prefieren el contacto con la naturaleza encuentran opciones adaptadas a sus intereses.

El circuito se potencia con el atractivo natural más emblemático de la región. Los turistas que acrediten su alojamiento podrán acceder a un 25 por ciento de descuento en el ingreso al circuito tradicional del Parque Provincial Ischigualasto, declarado Patrimonio de la Humanidad. Quienes permanezcan más de dos noches en el departamento obtendrán un 50 por ciento de descuento, convirtiendo la visita al "Valle de la Luna" en una experiencia aún más conveniente.

Publicidad

Cómo acceder al beneficio

La tarjeta "Promover Valle Fértil" es gratuita, individual y no transferible. Puede solicitarse en el Centro de Bienvenida al Turista Carrascal, ubicado en Sarmiento 24 Sur, en la Ciudad de San Juan; en las oficinas del Parque Provincial Ischigualasto, en Av. Ignacio de la Roza 257 Oeste, también en Capital; o en la sede ubicada en San Agustín de Valle Fértil. También podrán obtenerla quienes lleguen directamente al Parque Provincial sin haberla gestionado previamente.

Cada tarjeta incluye un código QR con el detalle actualizado de todos los prestadores adheridos y sus promociones vigentes, lo que permite a los turistas consultar en tiempo real las opciones disponibles durante su estadía.

Una comunidad que trabaja unida

Con esta propuesta, Valle Fértil no solo se promociona como destino, sino que se presenta como una comunidad activa que trabaja en conjunto para recibir mejor, ofrecer más y generar un impacto directo en su economía local. La iniciativa busca desestacionalizar el turismo en la región, incentivando las visitas durante los meses de menor afluencia y distribuyendo los beneficios a lo largo de todo el entramado productivo vinculado al sector.

Se trata de una invitación abierta a disfrutar paisajes únicos, sabores regionales y experiencias auténticas con beneficios que acompañan cada momento del viaje, posicionando a Valle Fértil como un destino accesible y preparado para recibir a turistas de todo el país y la provincia.