El proceso judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara ha llegado a una definición clave tras casi dos años de espera. Según reveló la panelista Angie Balbiani, el cronograma legal está marcado para el próximo mes: “El 11 de marzo se cumplen los dos años y ese día los abogados de Mauro Icardi van a presentar el divorcio”.

Una vez iniciada esta instancia, la resolución final sería inminente, ya que la periodista agregó que “luego de ese día hay que esperar la sentencia, pero no tardaría más de 2 o 3 días”.

Esta situación responde a la normativa vigente en Italia, donde la justicia busca inicialmente la reconciliación de las partes. No obstante, las leyes establecen que, si tras cumplirse el plazo de dos años los cónyuges persisten en su voluntad de disolver el contrato matrimonial, el vínculo se rompe definitivamente.

El propio delantero ya había manifestado sus intenciones el año pasado durante una entrevista con Mario Pergolini, confirmando la fecha que ahora se concreta: “Primero me tengo que divorciar…en marzo de 2026 me sale”.

En ese mismo encuentro, Icardi dejó claro que la obtención de los papeles legales es el paso previo necesario para formalizar su relación con la China Suárez: “Lo vamos a festejar, seguro. Después de mi divorcio vamos a empezar a planear el casamiento…”. Con la sentencia en mano, la pareja quedará habilitada para contraer matrimonio.