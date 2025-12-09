El Torneo Clausura del futsal de la Liga Sanjuanina cerró su fase regular con la Fecha Nº 17, que definió los últimos lugares para los cuartos de final en Primera División. La jornada dejó triunfos clave, duelos cargados de goles y la confirmación de los equipos que seguirán en carrera por el título. Además, Barrios de Pie se aseguró el pase directo a semifinales al finalizar como líder absoluto.

En cancha de Alianza, el local obtuvo una victoria fundamental por 7-3 sobre SEC y ratificó su clasificación a la próxima instancia. Otro que abrochó su lugar fue Def. Argentinos, que visitó a Barrio CGT y ganó 4-2 en un duelo intenso. En Altas Cumbres, Krause venció 6-5 a Barrio Mercedario en un partidazo repleto de emociones.

Publicidad

Las Águilas también festejó en el cierre de la fase regular, superando 5-2 a San Ricardo en Barrio Las Garzas. El campeón anual Huarpes volvió a mostrar jerarquía y goleó 5-1 a La Gloria, mientras que en Marquesado hubo un festival de goles: el local superó 12-9 a Villa Porres. Unión también celebró en Hualilán con un valioso 5-2 como visitante y Barrios de Pie sentenció con autoridad su liderazgo tras el 9-1 frente a Del Bono en Laprida. La jornada se cerró con el triunfo de Barrio Rivadavia sobre Sp. Desamparados por 8-3.

Con estos resultados, los clasificados a cuartos de final en Primera División son: Huarpes, Def. Argentinos, Alianza, La Gloria, Sp. Desamparados y Barrio Rivadavia. Por su parte, Barrios de Pie avanzó directamente a semifinales, gracias al primer puesto en la tabla general. El último cupo restante se definirá según el reglamento vigente del torneo.

Publicidad

El futsal sanjuanino ingresa en etapa decisiva: llegan los mano a mano, donde la diferencia ya no será la tabla, sino el que pueda sostener su jerarquía adentro de la cancha. Se vienen los playoff y la expectativa crece.