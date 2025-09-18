La Inteligencia Artificial sigue expandiendo sus aplicaciones y esta vez lo hace a través de un dispositivo que promete cambiar la relación con los teléfonos móviles. Meta, en colaboración con Ray-Ban, presentó el 17 de septiembre de 2025 las Meta Ray-Ban Display, unas gafas inteligentes que incorporan una pantalla monocular en la lente derecha y una innovadora pulsera neural para control por gestos.

Estas gafas cuentan con una pantalla a color integrada que permite visualizar información directamente frente al ojo, ofreciendo una experiencia tecnológica inmersiva y discreta. Además, vienen equipadas con el Meta Neural Band, una pulsera que utiliza electromiografía (EMG) para captar señales musculares del antebrazo y convertir gestos sutiles en comandos, como deslizar, pellizcar o ajustar el volumen.

El diseño incluye lentes Transitions que se adaptan automáticamente a las condiciones de luz, pasando de transparentes a oscuras según el ambiente, y una cámara de 12 megapíxeles que permite tomar fotografías con vista previa en la lente. La pantalla ofrece un brillo suficiente para usarse en exteriores, garantizando visibilidad en distintas situaciones.

Uno de los objetivos principales de este dispositivo es reducir la dependencia del celular para tareas cotidianas, como leer mensajes, navegar, realizar videollamadas, traducir textos o recibir subtítulos. Así, las gafas permiten interactuar con la información sin necesidad de sacar el teléfono, favoreciendo una conexión más fluida y menos invasiva en contextos sociales.

La batería ofrece aproximadamente 6 horas de uso mixto y hasta 30 horas con el estuche de carga portátil, que es plegable para facilitar su transporte. La Neural Band está disponible en tres tallas para un ajuste cómodo, mientras que las gafas se ofrecen en dos colores, Black y Sand, y dos tamaños de montura.

La pulsera no solo facilita el manejo sin manos, sino que también puede ayudar a quienes buscan estar más presentes en sus interacciones sociales al tener que mirar menos la pantalla del teléfono.

Las Meta Ray-Ban Display estarán disponibles en Estados Unidos desde el 30 de septiembre de 2025, en tiendas seleccionadas como Best Buy, LensCrafters, Sunglass Hut y Ray-Ban Stores. A principios de 2026, su distribución se extenderá a Canadá, Francia, Italia y Reino Unido. El precio oficial será de 799 dólares, que incluye tanto las gafas como la Neural Band.