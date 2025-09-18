Fórmula 1: horarios y cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán este fin de semana

La temporada 2025 de la Fórmula 1 aterriza este fin de semana en el vertiginoso circuito callejero de Bakú para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán, la decimoséptima fecha del calendario. La cita es especialmente significativa para el piloto argentino Franco Colapinto, quien se subirá a su Alpine A525 por undécima vez. El gran objetivo de Colapinto es claro: conseguir su primer resultado entre los diez primeros de la temporada, precisamente en un trazado que le trae buenos recuerdos. El año pasado, en este mismo lugar, el argentino sumó sus primeros puntos en la máxima categoría al finalizar octavo con Williams.

La actividad en Bakú comenzará con la tradicional jornada de entrenamientos. El viernes se llevarán a cabo las dos primeras sesiones de práctica: la inicial a las 5:30 (hora argentina) y la segunda a las 9:00. El sábado, la tercera y última práctica libre será también a las 5:30, preparando el escenario para el momento clave de la jornada: la Clasificación, que arrancará a las 9:00 y definirá el orden de partida para la carrera del domingo

Cronograma y dónde ver la acción

El fin de semana culminará con la Carrera Final el domingo, cuyo semáforo se apagará a las 8:00 (hora argentina). Los fanáticos podrán seguir todas las instancias del Gran Premio de Azerbaiyán en vivo por televisión a través de Fox Sports. Para quienes prefieran el streaming, la acción estará disponible en las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Además, los suscriptores de cableoperadores como Telecentro Play, Flow o DGO podrán sintonizar el canal deportivo directamente a través de sus servicios.

McLaren domina un campeonato polarizado

El campeonato de Constructores presenta un claro dominador: McLaren. Con un desempeño excepcional que se tradujo en doce victorias en las dieciséis fechas disputadas, la escudería británica acumula una ventaja abrumadora de 337 puntos sobre su más cercano perseguidor, Ferrari. Esta superioridad se refleja en el campeonato de pilotos, donde la dupla de McLaren lidera cómodamente.

El australiano Oscar Piastri encabeza la tabla con 324 unidades, seguido de cerca por su compañero de equipo, Lando Norris, con 293. El tetracampeón vigente, Max Verstappen (Red Bull), quien viene de ganar el GP de Italia, se ubica tercero con 230 puntos, tratando de acortar la diferencia con los líderes en una temporada marcada por el dominio del equipo papaya.