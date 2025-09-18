El Comité de Fideicomisos Mineros, que funciona en el ámbito del Ministerio de Minería, aprobó el financiamiento de una obra clave para la infraestructura hídrica de Jáchal: la reparación y refuerzo de las defensas del río Shuclian, en la localidad de Huaco. La zona fue seriamente afectada por el temporal del pasado 8 de marzo.

La inversión será de $1.452.332.525, provenientes de los fondos fiduciarios de Gualcamayo y Veladero Fase VI, un mecanismo que permite canalizar aportes de la actividad minera hacia obras de alto impacto social y territorial.

El proyecto fue elaborado por Minas Argentinas S.A. con base técnica y social, tras un proceso de diálogo con representantes de la comunidad de Huaco, y posteriormente presentado a los vecinos para su validación. El objetivo central es mitigar futuras crecidas y proteger a las familias de la zona.

Las obras previstas incluyen la construcción de terraplenes en la margen derecha del río, la instalación de espigones deflectores en sectores donde el cauce cambia de dirección, y la protección de márgenes con geotextiles, colchonetas, gaviones y piedra bola en áreas críticas.

El diseño de estas defensas se basó en un estudio hidrológico e hidráulico que contempla un período de retorno de 50 años y un caudal máximo estimado en 36 m³/seg, según el expediente técnico del Departamento de Hidráulica de la provincia.

La aprobación por parte del Comité de Fideicomisos constituye un paso fundamental para poner en marcha la obra, que no solo responde a una necesidad urgente de infraestructura hídrica en Jáchal, sino que también fortalece la capacidad de respuesta de la comunidad frente a los desafíos del cambio climático.