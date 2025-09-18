Federico D’Elía confirmó la cancelación definitiva de la película de Los Simuladores, poniendo fin a las expectativas de miles de seguidores que aguardaban el regreso de Mario Santos, Emilio Ravenna, Pablo Lamponne y Gabriel Medina. El anuncio del actor terminó con la esperanza de ver nuevamente en acción a los personajes icónicos, más de dos décadas después del final de la serie.

El protagonista respondió en su cuenta de X a un usuario que le consultó por el proyecto, luego de participar en un intercambio sobre el partido entre River y Palmeiras. Ante la pregunta sobre el filme, D’Elía fue contundente: “No creo”, una frase breve pero suficiente para confirmar que las posibilidades son prácticamente nulas.

La producción había sido anunciada oficialmente por Paramount el 18 de marzo de 2022, con planes de estreno para 2024. Sin embargo, las demoras y la falta de financiamiento complicaron el avance, hasta llegar a este desenlace que deja a los fanáticos sin la tan esperada película.

A pesar del entusiasmo inicial y las promesas de reunión del elenco original, el proyecto no logró superar los obstáculos económicos. Con esta declaración, D’Elía cerró un capítulo que durante años mantuvo viva la ilusión de quienes consideran a Los Simuladores una de las series más recordadas de la televisión argentina.

