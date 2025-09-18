El Senado de la Nación se encamina a rechazar el veto que el presidente Javier Milei aplicó a la ley que dispone el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. La oposición logró reunir los dos tercios necesarios para habilitar el debate sobre tablas, con 59 votos a favor y solo ocho en contra, configurando un escenario de nueva derrota legislativa para el oficialismo.

El tema central de la sesión es sostener la norma impulsada por los 24 gobernadores, que busca garantizar la distribución de los ATN de acuerdo al índice de coparticipación. El quórum se alcanzó sin contratiempos, con el aporte del kirchnerismo, la UCR y fuerzas provinciales. El oficialismo y algunos senadores del PRO ingresaron una vez iniciada la sesión.

El debate se extenderá por cerca de tres horas y contará con la participación de más de 20 legisladores anotados. Para que la ley quede firme y el veto presidencial sea rechazado, será necesario volver a reunir los dos tercios de los presentes.

La discusión se da en un clima de tensión entre el Congreso y la Casa Rosada. El rechazo al veto de Milei se suma al que ya concretó la Cámara de Diputados sobre las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Hospital Garrahan. Además, los bloques legislativos de la Cámara Alta acordaron informalmente volver a reunirse el próximo 2 de octubre para tratar las insistencias aprobadas en Diputados.

El trasfondo de los ATN

El fondo de Aportes del Tesoro Nacional fue creado por la Ley de Coparticipación Federal y se integra con el 1% de la masa de impuestos que el Ejecutivo reparte con las provincias. Según el proyecto de Presupuesto 2025, la partida asciende a más de \$569.000 millones.

Tradicionalmente, el uso de estos fondos quedó a criterio del Poder Ejecutivo, que solía destinarlos a distritos aliados. Sin embargo, los gobernadores impulsaron la ley luego de que el Gobierno nacional retaceara sistemáticamente los giros, en línea con su política de equilibrio fiscal.

Durante el debate, las críticas al Ejecutivo se replicaron en distintos bloques. Legisladores de Unión por la Patria y la UCR señalaron que los ATN se utilizan como herramienta política y acusaron al Gobierno de “despojar” a las provincias. Incluso algunos senadores apuntaron contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al acusarlo de manipular los fondos para sostener un déficit cero que no existe.

En contraposición, desde el oficialismo el formoseño Francisco Paoltroni defendió la postura presidencial, cuestionó a la oposición y señaló que “las provincias exigen, pero a las provincias no se les exige nada”.

La sesión de este jueves deja abierta la posibilidad de un nuevo golpe político para la administración de Javier Milei en el Congreso, en medio de la creciente tensión con los gobernadores por el reparto de fondos nacionales.

