Mercado Pago presentó una nueva línea de créditos a tasa cero destinada a emprendedores y pequeñas empresas, con montos que pueden alcanzar hasta $10 millones. Esta iniciativa busca facilitar el acceso rápido y sencillo a capital de trabajo, eliminando los trámites complejos y los altos costos que suelen imponer los préstamos bancarios tradicionales.

Con esta propuesta, la plataforma reafirma su compromiso con el desarrollo de la comunidad emprendedora y contribuye a impulsar la economía local mediante un financiamiento accesible y sin cargos financieros.

La línea de crédito está dirigida a quienes operan en Mercado Pago y Mercado Libre, y representa un avance importante para superar las barreras históricas que enfrentan los pequeños negocios para acceder a financiamiento, especialmente cuando carecen de garantías o historial bancario.

Además, este programa promueve la formalización y expansión de los negocios, ya que permite a los emprendedores invertir en stock, mejorar la logística, ampliar su oferta o implementar nuevas estrategias comerciales. La evaluación para otorgar el crédito se basa en la actividad real y la reputación dentro de la plataforma, fomentando un ecosistema más confiable.

Para acceder a este crédito, Mercado Pago aplica un análisis automatizado que considera varios criterios. Uno de los requisitos clave es haber generado un volumen de ventas promedio de al menos $50.000 en los últimos dos meses, a través de transacciones en Mercado Libre o Mercado Pago, asegurando que el financiamiento se otorgue a negocios con actividad comercial sustentable.

Asimismo, se verifica que los solicitantes tengan un buen historial crediticio dentro de Mercado Pago, habiendo cumplido con los pagos de préstamos anteriores en caso de haberlos recibido. Para los vendedores de Mercado Libre, es indispensable mantener una reputación comercial positiva, que incluye buenas calificaciones y cumplimiento en los tiempos de entrega.

El proceso de solicitud es completamente digital y se realiza desde la aplicación móvil de Mercado Pago, eliminando la necesidad de trámites presenciales o documentación física. Los usuarios pueden verificar si están habilitados ingresando a la sección “Créditos” en la app, donde se mostrará automáticamente la opción en función de su elegibilidad.

Los solicitantes elegibles pueden elegir el monto del préstamo, hasta $10 millones, y seleccionar un plazo de devolución flexible que va de una a cuatro semanas. Luego de aceptar la propuesta formal enviada por la plataforma, el dinero se acredita de inmediato en la billetera virtual, listo para ser utilizado.

Los fondos pueden destinarse a cubrir pagos a proveedores, contratar servicios esenciales, comprar insumos o transferirse a cuentas bancarias propias para gestionar la administración financiera del negocio, brindando mayor autonomía y rapidez a los emprendedores sin depender de procesos bancarios lentos o caros.