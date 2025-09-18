El joven arquero de hockey sobre patines de UVT, Benjamín Videla, permanece internado y deberá enfrentar una nueva intervención quirúrgica. El deportista de 17 años sufrió graves heridas en el accidente ocurrido el 7 de septiembre en avenida Libertador y Sargento Baigorria, donde viajaba como acompañante. A más de diez días del siniestro, su estado genera preocupación en el ambiente deportivo y en la comunidad sanjuanina.

Videla compartió un mensaje en redes sociales donde expresó su fe y fortaleza: “estoy en tus manos”, escribió para transmitir confianza y esperanza. Allegados indicaron que el arquero ya logró hablar con su familia y amigos cercanos, lo que generó una evolución positiva en su recuperación.

En cuanto a los demás involucrados, el conductor del auto, Gonzalo Ontivero, recibió el alta médica días atrás. La investigación quedó bajo el Segundo Juzgado de Menores, que intervino por la participación de un menor en la conducción. Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre posibles medidas judiciales.

El choque ocurrió cerca de las 2.45 del domingo 7 de septiembre. El vehículo, al intentar un sobrepaso a gran velocidad, perdió el control e invadió la dirección contraria, impactando con un vehículo Volkswagen Virtus conducido por un chofer de Uber, que trasladaba a dos pasajeros. La comunidad deportiva y los vecinos de San Juan acompañan a la familia de Videla en este difícil momento, esperando por su pronta recuperación.

