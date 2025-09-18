El presidente Javier Milei mantuvo este jueves 18 de septiembre una intensa agenda política en la Quinta de Olivos, donde reunió a la mesa bonaerense y a los jefes de campaña de La Libertad Avanza de todo el país. El objetivo fue unificar criterios y ordenar la estrategia de cara a las elecciones de octubre.

Durante la mañana, el mandatario había recibido a los principales candidatos de las 24 provincias, así como a las cabezas de lista bonaerenses en los últimos comicios. Por la tarde, el encuentro se amplió con la participación de dirigentes nacionales y provinciales del espacio.

La mesa bonaerense estuvo integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; los diputados José Luis Espert, Cristian Ritondo y Diego Santilli; los intendentes Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro; el armador Sebastián Pareja y el futuro legislador Maximiliano Bondarenko. También participó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en rol de articuladora con sectores libertarios y del PRO.

A ellos se sumaron los presidentes partidarios de cada distrito, entre ellos Pilar Ramírez (CABA), Lisandro Catalán (Tucumán), Gabriel Bornoroni (Córdoba), Martín Menem (La Rioja), Romina Diez (Santa Fe), José Peluc (San Juan) y otros referentes provinciales.

El único ausente fue el senador Ezequiel Atauche, titular del partido en Jujuy, quien permaneció en la Cámara alta durante el debate por el veto presidencial al reparto de Aportes del Tesoro Nacional.

El encuentro se produjo en un contexto de internas dentro del oficialismo, tras la derrota en Buenos Aires por más de 13 puntos. En ese marco, Milei pidió reforzar el trabajo territorial y definió equipos para coordinar las decisiones de campaña.

La reunión recordó a la convocatoria realizada en noviembre de 2023, cuando el entonces presidente electo reunió a los legisladores de su fuerza en el Hotel Libertador para ordenar la interna antes de asumir en la Casa Rosada.