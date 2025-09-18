Benfica presentó a José Mourinho como su nuevo DT

El fútbol europeo fue sacudido por un anuncio de peso: José Mourinho es el nuevo director técnico del Benfica. El histórico entrenador portugués fue presentado oficialmente en el Estadio Da Luz, firmando un contrato que lo vincula al club por las próximas dos temporadas. Este regreso, que se produce exactamente 25 años después de su primera y breve experiencia al mando del equipo, marca un hito en su carrera y llega en un momento crucial para el gigante lisboeta, afectado por la reciente salida de Bruno Lage tras la derrota ante Qarabag.

El presidente del club, Rui Costa, encabezó la ceremonia y no escatimó en elogios para justificar la magnitud del fichaje. “José Mourinho no necesita presentación. Es un gran honor y un gran orgullo que regrese a una casa que conoce bien, curiosamente, 25 años después, como uno de los entrenadores más laureados del mundo”, afirmó. Costa subrayó que la contratación se alinea con el perfil que buscaban tras la crisis: "un ganador, con un currículum ganador. Sería difícil encontrar a alguien con un currículum más amplio”.

Un regreso con un fuerte significado personal para Benfica

El "Special One", originario de Setúbal, retorna al club donde comenzó su andadura como técnico principal en el año 2000. Tras esa etapa inicial, su trayectoria lo llevó a dirigir a nueve de los clubes más grandes del mundo, como Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma y, recientemente, Fenerbahçe, acumulando un palmarés envidiable que incluye Champions League y Europa League. Durante su presentación, el luso no ocultó el profundo significado de este regreso, asegurando que “ningún otro gran club que he tenido la oportunidad de entrenar me ha hecho sentir más honrado, responsable o motivado que ser entrenador del Benfica”.

Mourinho también aprovechó para reafirmar su compromiso incondicional con la institución. “A veces las palabras se las lleva el viento, pero no las acciones, y la promesa es muy clara: viviré para el Benfica, ésa es mi misión”, manifestó, asumiendo la responsabilidad que implica tomar las riendas de un club con jugadores argentinos como Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni. El club oficializó que el contrato tiene vigencia hasta el final de la temporada 2026/27, aunque ambas partes tienen una opción de salida al término de la campaña 2025/26.

La crisis deportiva que aceleró la llegada del Special One

El Benfica atraviesa un momento delicado en todas las competiciones. La derrota por 3-2 en casa frente a Qarabag en la Champions League, que supuso la primera victoria del conjunto de Azerbaiyán en la fase de grupos, precipitó la salida de Lage y el inicio de las negociaciones con Mourinho, quien paradójicamente fue eliminado de esa misma competición a manos de Benfica dirigiendo al Fenerbahçe. En la Primeira Liga, el empate 1-1 contra Santa Clara dejó al equipo sexto, a cinco puntos del líder Porto, mientras que la final de la Taça de Portugal fue perdida ante Sporting Lisboa. Su debut oficial en este segundo ciclo será este viernes a las 16:15 (hora de Argentina), cuando el Benfica reciba a Gil Vicente FC en el Estadio Da Luz, por la séptima jornada de la liga portuguesa.