PAMI mantiene activo en septiembre su programa de Residencias de Larga Estadía (RLE), que ofrece plazas gratuitas en geriátricos para afiliados mayores de 60 años que no pueden vivir de forma autónoma. Este beneficio está destinado a quienes presentan dependencia, problemas de salud o carecen de soporte familiar.

Las residencias pueden ser tanto de administración directa de PAMI como de entidades conveniadas, y garantizan alojamiento, alimentación, atención médica las 24 horas, acompañamiento terapéutico y actividades recreativas. El objetivo es proporcionar un ambiente seguro y digno para quienes requieren cuidados permanentes.

Quiénes pueden solicitar una plaza

Afiliados mayores de 60 años con dependencia total o parcial para actividades básicas como higiene, movilidad o alimentación.

Personas sin familiares que puedan brindar cuidados o supervisión en el hogar.

Adultos mayores que, por indicación médica, necesiten atención permanente en un entorno especializado.

El proceso de inscripción comienza con una consulta al médico de cabecera, que evalúa el estado del afiliado y, si corresponde, lo deriva al equipo interdisciplinario de PAMI. Este equipo realiza una evaluación socio-sanitaria en el domicilio y, de resultar favorable, se gestiona el ingreso a la residencia, condicionado a la disponibilidad de plazas en la zona.

El trámite puede realizarse de tres maneras: presencialmente en cualquier agencia de PAMI, telefónicamente a través de la línea gratuita 138 PAMI Escucha, o de forma online mediante la página oficial pami.org.ar.

Documentación requerida para el trámite

DNI actualizado.

Credencial de afiliación a PAMI.

Historia clínica y estudios médicos recientes.

Informes médicos complementarios, si los hubiera.

Informe social en caso de intervención de un trabajador social.

Contar con toda la documentación completa facilita y agiliza el proceso de asignación de la plaza.