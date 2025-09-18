La Cámara de Senadores de la Nación rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. La votación arrojó 59 sufragios afirmativos para rechazar la medida, 9 en contra y 3 abstenciones, superando con amplitud los dos tercios requeridos.

En ese marco, los senadores por San Juan se dividieron en su postura. Sergio Uñac y María Celeste Giménez, ambos de Unión por la Patria, acompañaron la mayoría que impulsó el rechazo al veto. En tanto, Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, votó en sentido contrario, respaldando la decisión presidencial.

Publicidad

La normativa en debate incorpora un artículo a la ley permanente de Presupuesto (11.672) que dispone que los recursos correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sean distribuidos “en forma diaria y automática” a las provincias, y que estos fondos sean considerados parte de la masa coparticipable.

De esta manera, el Senado insistió en su postura y la definición final sobre el destino de la ley pasará ahora a la Cámara de Diputados.