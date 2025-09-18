SMI, empresa dedicada a la internación domiciliaria, abrió una convocatoria para kinesiólogos y kinesiólogas que deseen sumarse a su equipo de trabajo en la zona del Gran San Juan.

La búsqueda está orientada a profesionales con experiencia comprobable en terapia motora y respiratoria, tareas fundamentales en la atención de pacientes en sus hogares. Entre las competencias solicitadas se incluye la aspiración de secreciones, una práctica clave para el acompañamiento de personas con necesidades respiratorias complejas.

Desde la organización remarcaron que el objetivo es seguir fortaleciendo el servicio de internación domiciliaria en la provincia, acercando cuidados especializados a quienes lo requieren sin que deban trasladarse a centros de salud.

Quienes cumplan con los requisitos y estén interesados en postularse deberán enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico busquedas@smisanjuan.com.ar, colocando en el asunto la palabra KINESIÓLOGO/A.