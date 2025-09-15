Economía > Ranking
Samsung Galaxy A06 fue el celular más vendido en agosto en Argentina
POR REDACCIÓN
Durante agosto de 2025, el Samsung Galaxy A06 se posicionó como el smartphone más popular en Argentina, según los datos publicados por el principal sitio de comercio electrónico del país. Este modelo, que cuenta con 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM, destacó especialmente por su diseño en color Light Blue, que resultó atractivo para un público joven.
El éxito del Galaxy A06 se atribuye a su combinación equilibrada de características técnicas y un precio accesible. En un mercado competitivo, donde también sobresalieron modelos como el Galaxy A15 y el Xiaomi Redmi 14C, este dispositivo logró imponerse gracias a un rendimiento sólido y opciones de financiación que facilitaron su compra.
Con una cámara de 50 megapíxeles y una capacidad interna amplia, el Galaxy A06 se convirtió en una elección práctica para el uso cotidiano, combinando funcionalidad con un diseño atractivo que conquistó a los consumidores argentinos.
Ranking de los 10 celulares más vendidos en agosto 2025:
- Samsung Galaxy A06 (128 GB, 4 GB RAM) – Celeste
- Xiaomi Redmi 14C (256 GB, 8 GB RAM, Dual Sim) – Azul estrellado
- Samsung Galaxy A15 (128 GB, 4 GB RAM, 50 MP, NFC) – Celeste
- Samsung Galaxy A16 (256 GB, 8 GB RAM, Dual Sim) – Negro
- Xiaomi Poco C75 (128 GB, 6 GB RAM) – Verde
- Samsung Galaxy A56 5G (256 GB, 8 GB RAM) – Rosa
- Motorola G05 (64 GB, 4 GB RAM) – Verde
- Motorola Moto E14 (64 GB, 2 GB RAM) – Gris
- Xiaomi Redmi Note 14 4G (256 GB, 8 GB RAM, 108 MP) – Negro
- Motorola Moto G15 (256 GB, 4 GB RAM) – Verde
Este listado evidencia la variedad de preferencias entre los usuarios argentinos, con presencia destacada de Samsung, Xiaomi y Motorola en diferentes gamas y configuraciones.