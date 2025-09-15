Durante agosto de 2025, el Samsung Galaxy A06 se posicionó como el smartphone más popular en Argentina, según los datos publicados por el principal sitio de comercio electrónico del país. Este modelo, que cuenta con 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM, destacó especialmente por su diseño en color Light Blue, que resultó atractivo para un público joven.

El éxito del Galaxy A06 se atribuye a su combinación equilibrada de características técnicas y un precio accesible. En un mercado competitivo, donde también sobresalieron modelos como el Galaxy A15 y el Xiaomi Redmi 14C, este dispositivo logró imponerse gracias a un rendimiento sólido y opciones de financiación que facilitaron su compra.

Con una cámara de 50 megapíxeles y una capacidad interna amplia, el Galaxy A06 se convirtió en una elección práctica para el uso cotidiano, combinando funcionalidad con un diseño atractivo que conquistó a los consumidores argentinos.

Ranking de los 10 celulares más vendidos en agosto 2025:

Samsung Galaxy A06 (128 GB, 4 GB RAM) – Celeste

Xiaomi Redmi 14C (256 GB, 8 GB RAM, Dual Sim) – Azul estrellado

Samsung Galaxy A15 (128 GB, 4 GB RAM, 50 MP, NFC) – Celeste

Samsung Galaxy A16 (256 GB, 8 GB RAM, Dual Sim) – Negro

Xiaomi Poco C75 (128 GB, 6 GB RAM) – Verde

Samsung Galaxy A56 5G (256 GB, 8 GB RAM) – Rosa

Motorola G05 (64 GB, 4 GB RAM) – Verde

Motorola Moto E14 (64 GB, 2 GB RAM) – Gris

Xiaomi Redmi Note 14 4G (256 GB, 8 GB RAM, 108 MP) – Negro

Motorola Moto G15 (256 GB, 4 GB RAM) – Verde

Este listado evidencia la variedad de preferencias entre los usuarios argentinos, con presencia destacada de Samsung, Xiaomi y Motorola en diferentes gamas y configuraciones.