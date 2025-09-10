En la búsqueda de opciones más saludables para la dieta diaria, evitar el azúcar refinado no implica renunciar a un antojo dulce como las galletas. Los chefs españoles Mar Gavilán y Javier Muniesa, de Gastronomia&Cia, comparten su sencilla receta para preparar galletas de avena y manzana sin azúcares añadidos, que califican como "las que comemos en casa".

Estas galletas se elaboran con solamente dos ingredientes y no contienen huevo, harina, lácteos ni grasas, lo que las convierte en una alternativa nutritiva y apta para personas con intolerancias alimentarias. Además, son perfectas para quienes buscan controlar su ingesta calórica sin sacrificar el sabor.

Ingredientes para 18 galletas: 100 gramos de copos de avena y 200 gramos de compota casera de manzana.

Para preparar la compota, se pelan y cortan en láminas gruesas unas tres manzanas rojas. La fruta se cocina a fuego lento con poca agua hasta que esté muy tierna, luego se tritura. Si se desea una consistencia más espesa, se puede volver a cocinar a baja temperatura para evaporar el exceso de líquido. Esta compota funciona también como endulzante natural para otros postres y se conserva en la heladera.

La preparación de las galletas es muy sencilla: en un bowl se mezclan los copos de avena con una taza y media de compota. Se cubre el recipiente y se deja en la heladera durante la noche para que la avena se hidrate y forme una masa espesa.

Al día siguiente, se precalienta el horno o la freidora de aire a 200ºC. Se toman porciones de la masa con una cuchara y se colocan sobre una bandeja cubierta con papel vegetal o teflón. Con la base de la cuchara se aplastan para formar galletas redondas y finas, lo que les da una textura más crocante, aunque también pueden dejarse más gruesas y tiernas según el gusto.

Las galletas se hornean entre 20 y 30 minutos, dependiendo de su grosor, y luego se enfrían sobre una rejilla. El resultado es una galleta ligeramente crujiente por fuera y suave por dentro.

Para variar la receta básica, se pueden añadir nueces picadas o chips de chocolate sin azúcar, completando así una opción saludable y deliciosa para el desayuno o la merienda.