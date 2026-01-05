Gonzalo García brilla con un triplete en goleada del Real Madrid

En el marco de la fecha 18 de la liga española, el Real Madrid derrotó al Real Betis por 5-1 en el Santiago Bernabéu. Ante la ausencia de Kylian Mbappé por un esguince de rodilla izquierda, el atacante de 21 años Gonzalo García fue la gran figura del conjunto de Xabi Alonso al convertir un hat-trick. La victoria se completó con los goles de Francisco García y Raúl Asencio, quien anotó su primer tanto con la camiseta blanca.

El primer gol de García ocurrió a los 20 minutos del primer tiempo tras un tiro libre de Rodrygo; el delantero superó la marca de Ricardo Rodríguez y anotó de cabeza ante el arquero Álvaro Vallés. A los 5 minutos del complemento, luego de un pase aéreo de Federico Valverde, el joven controló de pecho y definió de volea.

El triplete se cerró a falta de ocho minutos para el final: Antonio Rüdiger filtró un pase para Arda Güler, quien desbordó y asistió a García para que este definiera de taco con la zurda.

Con este resultado, el club madrileño alcanzó las 45 unidades, situándose a cuatro puntos del líder Barcelona. Debido a su rendimiento, García tiene altas probabilidades de ser titular el ocho de enero en Yeda, donde el Real Madrid enfrentará al Atlético de Madrid por la semifinal de la Supercopa de España. Las fuentes proporcionadas no contienen declaraciones directas de los protagonistas.