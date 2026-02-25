Veterinarios y conductistas coinciden en que el lugar donde dormirá tu perro influye directamente en su confort, descanso y salud. Contrario a lo que muchos dueños piensan, ni el espacio directamente bajo el aire acondicionado ni el balcón son lugares recomendables para instalar la cama del animal, ya que ambos pueden generar estrés, frío excesivo, corrientes de aire y riesgos para su seguridad.

El aire acondicionado puede crear un frío directo y constante sobre la cama, lo que puede llevar a que el perro se enfríe en exceso, sufra dolores musculares o incluso resfríos (especialmente en razas de pelo corto o animales mayores). Por eso, los especialistas sugieren ubicar la cama en zonas con temperatura estable y sin corrientes directas de aire.

Publicidad

De igual manera, poner la cama en un balcón expone al animal a ruidos fuertes, cambios abruptos de clima, riesgo de caídas y una sensación constante de vulnerabilidad. Estos factores pueden derivar en ansiedad, insomnio o comportamientos de alarma en el perro. En balcones que no están completamente cerrados, además, el peligro físico es claro y debe evitarse.

Para elegir el lugar ideal se recomienda que la cama del perro esté en un ambiente interior, tranquilo, con buena ventilación indirecta y sin exposición a ruidos fuertes o luz solar extrema. Ubicarla cerca de zonas de paso frecuente puede generar estímulos constantes que impidan el descanso, por lo que un espacio recogido y cálido es preferible.

Publicidad

También es importante considerar la comodidad física del animal: superficies firmes y niveladas, sin corrientes de aire directas y con acceso fácil para el perro son aspectos que aumentan la calidad de su descanso. En hogares con varios perros, mantener camas separadas evita conflictos y asegura que cada uno tenga su propio espacio de descanso.

En definitiva, pensar en la cama del perro más allá de un objeto funcional (como considerando su posición, temperatura y seguridad) contribuye a su bienestar general y evita problemas de salud y comportamentales a futuro.