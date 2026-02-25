El ministro de Turismo, Cultura y Deporte de la Provincia, Guido Romero, puso en funciones a la nueva secretaria de Cultura, Analía Vilches, quien asumió el compromiso de continuar fortaleciendo las políticas culturales en todo el territorio sanjuanino.

La flamante funcionaria cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública, especialmente en el ámbito municipal. Vilches se desempeñó durante catorce años en la Municipalidad de Santa Lucía, donde fue parte del equipo técnico del área de Educación y Cultura de la Municipalidad de Santa Lucía.

Posteriormente, ejerció como directora de Cultura y luego como secretaria de Educación, Cultura y Deporte. En los últimos dos años, ocupó el cargo de vicepresidenta del Concejo Deliberante, consolidando una experiencia integral en gestión, planificación y trabajo territorial.

La designación de Vilches responde a la confianza depositada por el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, y por el ministro Romero, quienes destacaron su capacidad de trabajo y conocimiento del sector cultural. En ese marco, la nueva secretaria destacó el trabajo coordinado por el ex secretario de Cultura, Eduardo Varela, quien permaneció en el cargo durante los últimos dos años. De esta manera, reafirmó su intención de dar continuidad a las políticas culturales vigentes.

“Mi objetivo es que sigamos construyendo sobre las bases que existen y que podamos trabajar en territorio y en equipo”, expresó Vilches, subrayando la importancia de fortalecer una gestión cercana, participativa y articulada con los distintos actores culturales de la provincia.