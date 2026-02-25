La presidenta del Museo del Louvre, Laurence des Cars, presentó su dimisión este martes, que fue aceptada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, luego de que el museo enfrentara una acumulación de crisis internas y de seguridad que pusieron en tela de juicio la gestión de la institución cultural más visitada del mundo.

El Palacio del Elíseo calificó la aceptación de su renuncia como un “acto de responsabilidad”, señalando que el Louvre necesita “tranquilidad y un nuevo impulso” para avanzar con grandes proyectos de seguridad y modernización, incluido el plan denominado “Louvre – Nouvelle Renaissance”.

La caída de Des Cars ocurre en medio de una serie de acontecimientos que afectaron la reputación y el funcionamiento del museo. El más resonante fue el espectacular robo de joyas de la Corona francesa en octubre pasado, en el que varios objetos históricos por valor de decenas de millones de euros fueron sustraídos en cuestión de minutos, exponiendo serias fallas en los sistemas de seguridad. Las piezas aún no han sido recuperadas.

Más allá del robo, el Louvre también enfrentó protestas y huelgas de su personal, cierres temporales de salas por problemas estructurales, inundaciones en áreas del museo y una investigación sobre un presunto fraude en la venta de entradas. Estos episodios generaron críticas sobre el estado de conservación de las instalaciones y el manejo de la institución.

Desde que asumió el cargo en 2021, Des Cars había advertido sobre la obsolescencia de la infraestructura del museo y la necesidad de modernizar sistemas de seguridad y gestión. Sin embargo, la acumulación de escándalos durante los últimos meses intensificó la presión política y mediática que finalmente precipitaron su renuncia.

El presidente Macron agradeció a Des Cars por su trabajo en los años recientes y anunció que podría asignarle una nueva responsabilidad dentro del marco de la presidencia francesa del G7, enfocada en la cooperación entre grandes museos del mundo.

La salida de la presidenta coincide con un momento clave para la institución, que busca recuperar la confianza del público y avanzar en la modernización de su infraestructura y sus políticas de seguridad.