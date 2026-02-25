La senadora Patricia Bullrich, referente del bloque La Libertad Avanza en el Senado, cuestionó este martes la medida impulsada por la AFA de suspender la fecha 9 del Torneo Apertura y paralizar todas las categorías del fútbol argentino entre los días 5 y 8 de marzo, en un contexto en que el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron citados por la Justicia en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Bullrich calificó la suspensión como “ridículo” y sostuvo que “parar el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la Justicia es confundir la institución con sus conductas”, al referirse a la decisión de la AFA de frenar la actividad en solidaridad o respaldo a sus máximos dirigentes mientras avanzan procesos judiciales en su contra.

La polémica medida de la AFA fue adoptada en medio del avance de una investigación que documenta una presunta retención indebida de aportes y obligaciones fiscales por parte de la entidad por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025, lo que generó la citación a declarar de Tapia y Toviggino por parte de la justicia.

Ante los cuestionamientos, Bullrich explicó que detener un torneo nacional por situaciones personales de dirigentes es “confundir la institución con las conductas” de sus líderes, subrayando que el fútbol es una actividad de interés social y cultural que no debería verse afectada por conflictos judiciales a nivel dirigencial.

Además de cuestionar la medida, la legisladora también aprovechó para criticar aspectos internos del funcionamiento de la AFA, planteando la necesidad de transparencia en la gestión y en el sistema electoral de la entidad, aunque sus declaraciones se concentraron principalmente en su rechazo al paro del fútbol.

El debate generado por esta suspensión del torneo y las críticas políticas se suma al clima ya tenso del fútbol argentino, que combina controversias institucionales con cuestiones judiciales y propone un cruce entre la agenda deportiva y la política.