La carrera solidaria “Por Amor a la Vida”, que se realizará este viernes 27 de febrero a las 20 en la Plaza Departamental de Santa Lucía, destinará todo lo recaudado a la construcción de nuevos consultorios en la sede de FundaME. El objetivo es ampliar y mejorar la atención que reciben niños con cáncer en la provincia.

La presidenta de la fundación, María del Valle García, explicó que el proyecto contempla la edificación de tres consultorios, una sala de espera y un baño, en un espacio ubicado en el ingreso de la institución. Las nuevas instalaciones permitirán reorganizar las actividades internas y contar con áreas específicas para la atención profesional.

Según detalló, los consultorios estarán destinados a médicos que atenderán a los niños de manera gratuita un día a la semana y, en otros días, mediante obras sociales. La iniciativa busca fortalecer el acompañamiento integral que la fundación brinda a alrededor de 200 niños, de los cuales entre 100 y 120 se encuentran actualmente en tratamiento.

Desde la organización remarcaron que la construcción de estos espacios es la necesidad más urgente en este inicio de año, ya que permitirá expandir el servicio y optimizar la contención médica y social. El objetivo es avanzar con la obra y, si los tiempos lo permiten, inaugurar los consultorios antes de mitad de año.

La carrera contará con modalidad participativa de 1,5 kilómetros, sin costo, solicitando como colaboración una botella de agua mineral de 500 cc, y modalidad competitiva de 10 kilómetros con un valor de inscripción de 15 mil pesos. Además, quienes no puedan asistir podrán colaborar mediante transferencias bancarias, Mercado Pago o donaciones para acompañar el trabajo diario que la institución realiza con los niños y sus familias.

Con un número de más de 400 inscriptos hasta la semana pasada, FundaME espera que participen más de 500 personas.

Para colaborar con la fundación de manera económica se adjuntan los siguientes datos bancarios: CBU: 01704710200000000087188, con alias es: FICHA.PLAN.CIUDAD. O sino, por Mercado Pago, al alias: Fundame.eventos. Ambos con CUIL: 30-70891360-6. El contacto de la Casa FundaME es 424-5793.