El youtuber argentino Alejo Igoa alcanzó un hito histórico al superar los 100 millones de suscriptores en su canal de YouTube, convirtiéndose en el primer creador de contenido en español en lograr esa marca y obteniendo así el exclusivo Botón de Diamante Rojo que entrega la plataforma a los canales más grandes del mundo.

Igoa nació el 23 de agosto de 1996 en Posadas, Misiones, y desde joven mostró interés por la tecnología y la creación digital. Tras abandonar sus estudios de Arquitectura, inició su canal en YouTube en 2014, apostando por un estilo de contenido que mezcla desafíos, entretenimiento visual y participación de audiencias jóvenes.

Su crecimiento en la plataforma fue exponencial: en 2025 sumó decenas de millones de nuevos seguidores, posicionándose como el canal de habla hispana más suscrito a nivel global y entrando en la élite del ecosistema digital, junto a creadores de talla mundial.

El reconocimiento del Botón de Diamante Rojo no solo simboliza la enorme cantidad de seguidores, sino también el impacto cultural y mediático de su trayectoria, especialmente en un entorno dominado históricamente por canales en inglés o de temáticas diversas.

Desde sus orígenes en un pequeño pueblo de Misiones hasta liderar uno de los canales más vistos del mundo, Igoa representa uno de los ejemplos más destacados de cómo los creadores latinoamericanos pueden competir y triunfar en las principales plataformas digitales globales.