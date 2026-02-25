A casi doce meses de la desaparición del pequeño Lian Gael Flores Soraide, su padre confirmó que una llamada recibida por la familia señaló que el niño podría estar en Bolivia, lo que encendió nuevamente la esperanza de encontrarlo con vida. La desaparición del menor ocurrió el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud, una zona rural de Córdoba, cuando tenía solo tres años.

La familia ha mantenido viva la búsqueda desde entonces, y la causa sigue abierta sin imputados ni acusados formalmente, aunque el tiempo y la falta de pistas concretas han generado un intenso reclamo de justicia por parte de sus padres y la comunidad. Recentes informes de la investigación señalan que se realizaron procedimientos en Perú y Bolivia en busca de nuevas pistas, y que “hay datos de que Lian podría haber sido visto en un lugar de Bolivia”, según afirmó el abogado de la familia.

Los padres de Lian, Elías Flores y Plácida Soraide, han liderado el reclamo constante de respuestas, solicitando la colaboración de vecinos y poniendo énfasis en que su hijo sea hallado “vivo o muerto” tras más de un año de incertidumbre. El caso ha generado movilizaciones en Ballesteros Sud, donde la familia convocó a marchas para reclamar avances y justicia.

La investigación continúa en manos de la Justicia provincial y federal, que no descartan ninguna hipótesis (incluida la de una posible trata de personas) aunque hasta ahora no se han confirmado pruebas concluyentes. La difusión reciente de una imagen actualizada mediante inteligencia artificial fue parte de los esfuerzos por facilitar el reconocimiento de Lian en caso de que alguien lo haya visto fuera del país.

Familiares y autoridades apelan a que cualquier información, por mínima que parezca, pueda aportar datos útiles para avanzar en la causa, mientras la angustia y la espera continúan.