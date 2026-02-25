A casi cuatro meses del episodio que conmocionó a la comunidad sanjuanina, este lunes 23 de febrero, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Jáchal, Juan Pablo Dara, remitió a la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, para su archivo y custodia conforme a la Ordenanza N.° 2694 y 2814, los resultados de los análisis encargados por el municipio para esclarecer la mortandad masiva de peces registrada el 4 de noviembre de 2025 en el dique Cuesta del Viento.

Se trata de aproximadamente 200 páginas en total, que incluyen informes elaborados por los laboratorios de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y de la firma internacional SGS.

Los documentos fueron entregados en formato papel, sin soporte electrónico, por lo que actualmente están siendo escaneados manualmente por colaboradores en la biblioteca para poder compartirlos con mayor facilidad entre los vecinos interesados.

La entrega responde a una condición establecida en la ordenanza municipal “Agua Segura”, que establece que, una vez conocidos los resultados de los análisis, deben ser depositados en la biblioteca popular para que cualquier ciudadano pueda consultarlos o solicitar copias.

Sin respuestas oficiales

Ante este escenario, DIARIO HUARPE intentó comunicarse con autoridades municipales para conocer si continuarán con los protocolos anunciados el 26 de enero en este medio. Sin embargo, no hubo respuestas del intendente Matías Espejo, del secretario de Gobierno, Juan Pablo Dara, ni del secretario de Producción, Carlos Alonso.

Vale recordar que Alonso, el 26 de enero de este año había señalado en este medio que, una vez obtenidos, cotejados y puestos a disposición de la comunidad los resultados de los laboratorios —tal como lo exige la ordenanza—, estos documentos, junto al informe final del procurador de la norma, el biólogo José Carnino, serían elevados a los organismos del Estado provincial y a la Unidad Fiscal del Norte, ya que esta fiscalía abrió el 5 de noviembre una investigación bajo la carátula de “envenenamiento de agua”.

“Una vez que cumplamos con todos esos trámites, vamos a llamar a una conferencia de prensa para hacer públicos los resultados de los análisis y el informe final del procurador”, había afirmado el funcionario. Hasta ahora, no hubo novedades al respecto.

Transparencia y rigor, el reclamo de fondo

Para especialistas en la temática ambiental, la única vía para salir del debate técnico y social que se generó tras la mortandad de peces es la transparencia absoluta y la rigurosidad científica. Investigar todas las líneas posibles, revisar antecedentes, comparar muestras, considerar la línea de base histórica de la cuenca y no descartar hipótesis sin evidencia sólida.

El desafío no es menor: determinar con precisión qué ocurrió en Cuesta del Viento y por qué, semanas después del episodio, continúan registrándose sustancias como cloro y cianuro en cursos cordilleranos.

Como expresó el biólogo Daniel Flores en DIARIO HUARPE el 2 de enero: “Cuando aparecen cientos o miles de peces muertos, el ambiente está dando una señal que no debe ser ignorada”. Esa señal, en el caso de Cuesta del Viento, aún espera una explicación convincente.