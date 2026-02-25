El presidente Javier Milei se reunió este martes en Casa Rosada con la gerente general de Visa para Argentina, Gabriela Renaudo, junto a otros ejecutivos de la compañía y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en el marco del reciente anuncio de la adquisición de Prisma Medios de Pago y Newpay por parte de la empresa global de pagos. La operación, sujeta a condiciones adicionales para su cierre, fue el eje del encuentro oficial.

La adquisición de estas dos firmas argentinas, que pertenecen al fondo Advent International, forma parte de una estrategia más amplia de Visa para consolidar y modernizar el ecosistema de pagos digitales en el país, con la incorporación de tecnologías avanzadas como tokenización y autenticación biométrica, así como herramientas impulsadas por inteligencia artificial en soluciones de pago tanto para consumidores como para comercios.

Prisma Medios de Pago presta servicios de procesamiento de tarjetas de crédito, débito y prepago, mientras que Newpay provee infraestructura de la red de cajeros automáticos y plataformas como PagoMisCuentas. La integración con la red global de Visa busca acelerar la adopción de soluciones de pago más ágiles y seguras para el mercado local, reforzando la competitividad y la experiencia del usuario en transacciones electrónicas.

La reunión también fue interpretada como un gesto institucional de respaldo del Gobierno a una operación que puede resultar significativa para la industria financiera local, con el objetivo de atraer inversiones, impulsar la transformación digital y consolidar una infraestructura de pagos más moderna en Argentina.

En ese contexto, desde el Ejecutivo destacaron el interés de actores globales por expandir sus apuestas tecnológicas en el país, en un momento en que el uso de pagos digitales y billeteras virtuales está en crecimiento, y se busca fortalecer la competitividad y eficiencia del sistema financiero argentino.