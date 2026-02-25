Más de la mitad de los empresarios argentinos identifica la baja demanda interna como el principal obstáculo para ampliar la producción industrial, según la última Encuesta de Tendencia de Negocios publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo con ese relevamiento, el 53,5 % de las firmas manufactureras encuestadas señaló la insuficiencia de la demanda como el factor que más limita su capacidad productiva, por encima de otras variables como la competencia con productos importados, la incertidumbre económica o problemas financieros.

El informe del Indec, que mide la percepción empresarial sobre distintos aspectos de la actividad, refleja un mercado interno debilitado, con caída de pedidos y un volumen de actividad que no alcanza para justificar una expansión de la producción en el corto plazo. Esta situación se traduce en carteras de pedidos por debajo de lo normal para buena parte de las industrias argentinas, lo que condiciona inversiones, utilización de capacidad instalada y expectativas de crecimiento.

El dato del 53,5 % de empresas que ubica a la demanda como principal limitación está muy por encima de otros condicionantes tradicionales. Temas como la competencia de productos importados o dificultades de financiamiento, aunque presentes, quedaron bastante más atrás en la medición, lo que pone el foco en la debilidad del consumo interno y la falta de dinamismo del mercado local como barreras más graves para el sector productivo.

Esta percepción empresarial se inscribe en un contexto más amplio de la economía argentina, donde la demanda interna presenta dificultades para repuntar de manera sostenida y el consumo de bienes y servicios registra caídas en múltiples rubros. La falta de crecimiento del mercado doméstico restringe las posibilidades de las empresas para invertir, aumentar su producción y generar empleo, alimentando un círculo de cautela en las expectativas económicas.

En síntesis, la encuesta revela que el desafío de recuperar la demanda interna es, para los empresarios, la principal condición a resolver si se quiere que la actividad productiva tenga espacio para crecer de forma significativa en los próximos meses.