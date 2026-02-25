A poco más de un mes del caso policial que sacudió a Córdoba, Tania Suárez, la mujer que fue encontrada maniatada de pies y manos en un descampado de La Cumbre tras permanecer casi 48 horas desaparecida, habló públicamente por primera vez y apuntó contra el hombre imputado en la causa: “es un monstruo y una mala persona”, declaró en una entrevista televisiva.

Suárez rechazó la versión de un vínculo amoroso con Néstor Maldonado, el hombre señalado en la investigación, y aseguró que nunca fueron pareja, solo hubo una amistad previa. La mujer, visiblemente afectada, contó que su familia recibió amenazas y que su hija fue objeto de mensajes hirientes tras la repercusión mediática del caso.

El episodio comenzó el 11 de enero, cuando Tania, de 35 años, salió de su casa en barrio Argüello Norte tras coordinar una cita con Maldonado a través de redes sociales. Lo que debía ser un encuentro para “tomar mates” en un primer momento terminó con un viaje hacia las sierras, según el relato de la propia víctima, quien admitió que ese día atravesaba un cuadro depresivo y había ingerido medicación.

Durante su ausencia, Suárez envió mensajes a su familia que despertaron alarma, mencionando que el hombre no era quien mostraba en la foto y describiendo situaciones que la incomodaban. Ella explicó que esos textos se dieron bajo presión y siguiendo indicaciones del imputado, para calmar a sus allegados.

Tras 48 horas de búsqueda, la mujer fue hallada por un vecino y trasladada a un hospital, donde recibió atención médica y psicológica. Maldonado fue imputado por privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y abuso sexual con acceso carnal, aunque recuperó la libertad mientras la causa sigue en investigación.

La Justicia continúa con la investigación, evaluando distintas líneas de trabajo para esclarecer tanto el motivo de la desaparición como las circunstancias en que fue encontrada Suárez. La familia, por su parte, reclama avances bajo la hipótesis de intento de femicidio.