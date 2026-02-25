El presidente de la Nación, Javier Milei, invitó a legisladores, diputados y senadores de La Libertad Avanza a un asado que se realizará en la Quinta de Olivos el domingo próximo, una vez finalizado su discurso ante la Asamblea Legislativa que marca el inicio formal de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

El objetivo del mandatario con esta convocatoria es “agradecer el trabajo realizado” por sus representantes durante las recientes sesiones extraordinarias y también estimular a los legisladores a avanzar con la agenda parlamentaria pendiente de este año, que incluye reformas clave para la gestión oficialista.

Según fuentes oficiales, cada legislador podrá pagar su cubierto, como ha ocurrido en encuentros similares previos, y no se descarta que asistan representantes parlamentarios de buen vínculo con el oficialismo, además de ministros e integrantes del Gabinete, reforzando así la presencia política en torno al presidente.

El asado en Olivos se da en un momento clave del calendario político nacional, tras la apertura de sesiones ordinarias (momento en que el Presidente expuso ante el Congreso su diagnóstico de gestión y sus prioridades para 2026), y busca consolidar la cohesión interna del bloque oficialista.

Este tipo de encuentros informales no son inéditos: el jefe de Estado ha utilizado anteriormente la residencia presidencial para reuniones con su equipo y legisladores tras hitos legislativos importantes, consolidando vínculos y articulando estrategias políticas fuera de las aulas del Parlamento.