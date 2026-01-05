Gonzalo García: cuarto triplete más joven del Real Madrid en el siglo XXI

El Santiago Bernabéu fue testigo de una exhibición de la cantera blanca en el inicio de 2026, donde el Real Madrid se impuso 5-1 al Betis. Gonzalo García lideró la ofensiva con un triplete que incluyó un gol de cabeza, una volea desde la frontal del área y una finalización de tacón.

A sus 21 años, nueve meses y 11 días, el delantero se convirtió en el cuarto jugador más joven en lograr tres tantos en un partido para el club durante este siglo, adelantando a Vinicius Junior por un mes en el registro. Por delante de él solo figuran Rodrygo (2019), Javier Portillo (2002) y Gonzalo Higuaín (2008) en la era moderna.

A nivel histórico, García se sitúa en el puesto 22 de precocidad goleadora del Real Madrid, en una lista encabezada por la leyenda Raúl González Blanco, quien anotó tres tantos con 18 años en 1995. Rodrygo y Jaime Lazcano completan el podio histórico de precocidad en 'hat-tricks'.

El triunfo ante el equipo bético se completó con las anotaciones de Asencio y Fran García, certificando un partido donde todos los goles locales fueron obra de futbolistas formados en la casa. Gonzalo, quien posee contrato hasta 2030 y un valor de mercado de 15 millones de euros, suma así sus primeros tres tantos en los 14 encuentros disputados esta campaña de LaLiga bajo las órdenes de Xabi Alonso.